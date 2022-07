Kajra zaszalała ze stylizacjami podczas Wakacyjnej Trasy Dwójki. Patrzyli tylko na nią

Kajra zaszalała ze stylizacjami

Festiwal Wakacyjnej Trasy Dwójki to wydarzenie, podczas którego króluje nie tylko muzyka. Z tej okazji bowiem gwiazdy szykują wymyślne stylizacje, które przyciągną uwagę widzów. Podczas tegorocznej edycji koncertu, który dotarł aż do Wilna, fani mogli podziwiać m.in. towarzyszącą Sławomirowi Kajrę. To właśnie żona Sławomira podczas jego występu najbardziej przyciągała uwagę - podczas tego wieczoru postawiła na dwie wyjątkowe kreacje, które mieniły się w świetle.