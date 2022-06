Ich wesele trwało tydzień. Sławomir i Kajra wyznali, co się na nim działo

- To wesele było w środku tygodnia, bo nie mogliśmy znaleźć ani sali, ani orkiestry, ani operatorów. Musieliśmy zrobić je w środę i wszyscy dojechali. My z zaproszeniami pojechaliśmy do każdego z osobno. Nawet pojechaliśmy do Szwajcarii i też goście dopisali. To jest też taki moment, że można podziękować rodzicom za cały trud wychowania i zaznaczyć, że my już od tej pory idziemy swoją drogą – powiedział wokalista.