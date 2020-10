WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Kaki, czyli perła jesieni. Jak jeść ten egzotyczny owoc? Przepisy na smaczne dania Kaki możemy znaleźć na sklepowych półkach od października do grudnia. Wyglądem przypomina pomidora, konsystencją brzoskwinię, a w smaku jest słodkie i do tego nie ma pestek. Kaki jest niskokaloryczne i ma właściwości antynowotworowe. Jakie dania można przygotować z tego owocu? Podajemy kilka propozycji. Kaki, jak je jeść? (Getty Images) Kaki to egzotyczny owoc, który ma gładką, pomarańczową skórkę i kilka listków. Po przekrojeniu możemy zobaczyć, że owoc nie ma pestek. Kaki ma niewiele kalorii – w 100 g owocu znajdziemy ok. 70 kcal, 0,58 g białka, 0,19 g tłuszczu oraz 18,59 g węglowodanów. Jak jeść kaki? Najlepiej na surowo – ma wówczas najwięcej błonnika i wartości odżywczych. Można je również dodać do codziennie przygotowywanych dań. Owsianka z kaki Świetnym dodatkiem do owsianki będzie właśnie kaki. Płatki owsiane zalewamy wrzątkiem i dosypujemy przyprawy, np. cynamon czy kurkumę. Do płatków dodajemy wiórki kokosowe, jogurt, orzechy i właśnie pokrojone w kostkę kaki. Takie śniadanie będzie pożywne i wartościowe. Doda nam energii na cały dzień i sprawi, że jeszcze przez długi czas będziemy nasyceni. Kaki – propozycja obiadowa Kaki świetnie się sprawdzi w daniach kuchni azjatyckiej – warto dodać je do dania z ryżem. Sprawdzonym przepisem na takie danie jest kurczak w sosie z mleczka kokosowego z dodatkiem kaki. Jak wykonać takie danie? Na patelni należy podsmażyć plasterki marchewki oraz kurczaka pokrojonego w kostkę. Kiedy mięso i warzywa będą miękkie, należy dodać kaki, następnie wlać mleczko kokosowe oraz łyżkę pasy z curry. Całość zagotować i doprawić do smaku. Sos należy podawać z ryżem. Przed zjedzeniem należy skropić danie sokiem z cytryny. Idealnym dodatkiem do tego obiadu będą orzechy nerkowca czy liście rukoli. Kaki świetnie sprawdzi się jako dodatek do smoothie Zielone soki warto pić przez cały rok. Z czego przygotować smoothie, kiedy na półkach z warzywami i owocami jest tak niewielki wybór? Z pomocą przyjdą owoc kaki, szpinak, banan i jabłko. Do tych składników należy już tylko dodać wodę i miksować na wysokich obrotach. Aby sprawić, że nasz napój będzie jeszcze zdrowszy, warto dorzucić do środka plasterek kurkumy bądź imbiru. Sałatka owocowa z kaki Ten słodki i niskokaloryczny owoc idealnie pasuje do różnorodnych sałatek. Można go dodać do sałatki z komosą ryżową – komosę ugotować i wymieszać z pokrojonym w kostkę owocem, do całości należy dorzucić orzechy włoskie, liście szpinaku i skropić oliwą z oliwek. Warto dodać do całości awokado bądź kosteczki usmażonego wcześniej kurczaka. Ile kosztuje kaki? Jesienią i zimą owoce kaki można dostać w niemal każdym supermarkecie czy dyskoncie. Zwykle ich cena waha się od 10 do 15 zł za kilogram lub 2-3 zł za sztukę. W sklepach typu Biedronka, Lidl czy Kaufland często można kupić je na promocji. Wtedy za kilogram owoców zapłacimy ok. 6 zł.