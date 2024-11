Kamala Harris: Mamy bardzo współczesną rodzinę

Harris pochodzi z rodziny imigrantów. Jej ojciec (Donald Harris) urodził się na Jamajce. Matka (Shyamala Gopalan Harris) przyjechała do Stanów z Indii. Harrisowie aktywnie działali na rzecz praw obywatelskich i przekonanie, że tak trzeba, zaszczepili w swoich córkach. To od matki Kamala i jej siostra Maya miały usłyszeć: "Nie siedź bezczynnie i nie narzekaj na sytuację. Postaraj się coś zrobić!". Przyszła wiceprezydentka USA słowa matki wzięła sobie głęboko do serca.

"Kamala Harris jest najbardziej lewicową kandydatką na urząd prezydenta we współczesnej historii Stanów Zjednoczonych" – napisał komentator Fox News Marc A. Thiessen na łamach "The Washington Post". Harris ma liberalne poglądy (samą siebie nazywała niegdyś "postępową panią prokurator"), żyje w nowoczesnej rodzinie – o ile za nowoczesność można uznać udział w wychowywaniu dzieci swojego męża i nieposiadanie własnych.

To pierwsze małżeństwo Harris. Emhoff przez kilkanaście lat – do roku 2008 – był żonaty z Kerstin Emhoff, z domu Mackin. "Podczas mojego pierwszego małżeństwa Kerstin i ja przeszliśmy przez trudne chwile z powodu moich działań" – wyznał Emhoff w oświadczeniu dla CNN. Brytyjski dziennik "Daily Mail" jako pierwszy poinformował o niewierności męża Kamali Harris, jakiej dopuścił się w pierwszym małżeństwie, zdradzając swoją ówczesną żonę z nauczycielką córki. Kobieta zaszła w ciążę, której jednak "nie zatrzymała".

Ella i Cole nazywają Kamalę "Momalą". "Kiedy Doug i ja pobraliśmy się, rozmawiałam z jego dziećmi. Nikomu nie podobało się określenie ‘macocha’. Zamiast tego wymyślili nazwę ‘Momala’ i tak już zostało. Jestem bardzo wdzięczna Dougowi, Kerstin, a przede wszystkim Elli i Cole’owi, że przyjęli mnie do swojej rodziny. Mogę powiedzieć jedno z całą pewnością, moje serce nie byłoby całe, ani moje życie pełne, bez nich. To czysta miłość, jaką okazujemy sobie każdego dnia" – pisała w 2019 r. Kamala Harris w eseju opublikowanym na łamach "Elle".

Co bardzo rzadkie, w ciepłych słowach o Kamali wyraża się również była żona Douglasa. "Kocham naszą patchworkową rodzinę i jestem wdzięczna, że mam w niej ją" – napisała w oświadczeniu przesłanym do CNN Kerstin Emhoff. "Przez ponad dziesięć lat, odkąd Cole i Ella byli nastolatkami, Kamala była rodzicem razem ze mną i Dougiem" - dodała. Kerstin określiła Harris jako "kochającą, zaciekle opiekuńczą i zawsze obecną".

Oświadczenie to odpowiedź na ataki konserwatystów pod adresem Kamali Harris, którzy wytknęli jej bezdzietność. J.D. Vance, kandydat Republikanów na wiceprezydenta USA, nazwał bowiem Harris oraz Alexandrię Ocasio-Cortez (członkinię Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych) "bandą bezdzietnych kociar, które są nieszczęśliwe we własnym życiu".

Harris uznała te poglądy za "przestarzałe". – Mamy rodzinę dzięki więzom krwi, ale mamy też rodzinę dzięki miłości, a ja mam jedno i drugie, i uważam to za prawdziwe błogosławieństwo. Mam dwoje cudownych dzieci, Cole’a i Ellę, które nazywają mnie Momalą. Mamy bardzo współczesną rodzinę. Była żona mojego męża jest moją przyjaciółką – powiedziała Kamala Harris w podcaście "Call Her Daddy".

Prof. Agnieszka Graff komentuje: – Ta progresywna Ameryka już dekadę temu pożegnała się z otwartą mizoginią. Akceptuje patchwork, bo on jest po prostu normą. Ta konserwatywna jest mobilizowana teraz przez Trumpa, a raczej przez Vance’a przeciw Harris jako "złej kobiecie". Ciekawe jest to, że to się nie bardzo udaje. Te uwagi o "kociarze" raczej zaszkodziły kampanii Trump/Vance, a bardzo mocno zmobilizowały drugą stronę. Piętnowanie kobiet za to, że nie są biologicznym matkami, nie jest już nośne, albo nie wystarczy. Życie się skomplikowało, konserwatyści też to widzą.