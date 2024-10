Christine Baranski mówi o wyborach w USA. "Tata przewróciłby się w grobie"

Christine Baranski to amerykańska aktorka znana z ról w takich hitach, jak film "Mamma mia", czy serial "Żona idealna". Ostatnio działacze polskiego pochodzenia z Baranski na czele, ruszyli w podróż po Pensylwanii, aby zachęcić obywateli Stanów Zjednoczonych do głosowania na Kamalę Harris.

W trakcie spotkania z potencjalnymi wyborcami Kamali Harris, Christine Baranski nawiązała do sytuacji w Europie i wojny w Ukranie. Zauważyła, że wygrana Donalda Trumpa w wyborach o fotel prezydencki w USA byłaby z wielu powodów bardzo złym werdyktem dla całego świata.

Pensylwanię zamieszkuje pokaźna grupa Polonii, bo licząca ok, 700 tys. osób. Nic więc dziwnego, że walka o głosy jest w tym stanie tak ważna. Jak stwierdził w rozmowie z PAP Łukasz Lipiński, organizator akcji Polish Americans for Harris, przedsięwzięcie ma zmobilizować ludność do oddawania głosów, a także opracować pewien program oraz założenia polityczne, ukierunkowane na potrzeby tej części elektoratu.