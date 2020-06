Kampania wyborcza w Lublinie. Agata Pietras, córka Beaty Kozidrak wzięła udział w proteście LGBT na placu Litewskim

Andrzej Duda przebywa obecnie na Lubelszczyźnie w ramach kampanii wyborczej. Podczas wystąpienia odniósł się do ostatniej burzy po jego słowach o środowisku LGBT. - Nie zgadzam się, żeby do szkoły były przemycane treści o charakterze ideologicznym, wychowujące dzieci i kształtujące ich moralność. Za to, że to powiedziałem, zostałem zaatakowany i na Zachodzie Europy i w naszym kraju. Mam jedną odpowiedź. Chciałbym, żebyście przypomnieli sobie, co mówił z odwagą i determinacją Jan Paweł II. Nasz autorytet moralny - powiedział.