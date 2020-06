Andrzej Duda tłumaczy się z wypowiedzi o LGBT. Anja Rubik komentuje

"Czego się tak boisz, Prezydencie Duda?" – takim pytaniem swój wpis zaczęła Anja Rubik po tym, jak usłyszała słowa, że LGBT to ideologia, a nie ludzie. "Nie martw się, wszyscy czasem się boimy z różnych powodów. Rasizm, homofobia, uprzedzenie pochodzą tylko ze strachu" – kontynuowała modelka.

Po tym, jak wypowiedź prezydenta zaczęły cytować największe światowe media, Andrzej Duda zwrócił się do nich po angielsku na Twitterze. Prezydent napisał, że jego słowa o LGBT zostały wyrwane z kontekstu w ramach brudnej walki politycznej oraz zapewnił, że wierzy w równość i różnorodność. Dodał, że poglądy mniejszości nie mogą być narzucane większości pod przykrywką "fałszywej tolerancji".

"Polska społeczność LGBT+ dziękuje za wyjaśnienie Pana stanowiska" – skomentowała wyjaśnienie Andrzeja Dudy Rubik, po raz kolejny wywołując dyskusję na swoim profilu. Jedni odczytują to jako ironię, inni odbierają to dosłownie. Co modelka miała na myśli? Tego już nie wyjaśniła.