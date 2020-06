Maria Dębska wspiera osoby LGBT. Aktorka nie przebiera w słowach

Maria Dębska broni osób LGBT

"Brzydzę się polityką ale jeśli dzieli się nas na ludzi i nie-ludzi, to ogarnia mnie przerażenie. Nie zgadzam się na obrażanie członków społeczności LGBT - moich przyjaciół, kolegów, koleżanki, sąsiadów, współpracowników. Na straszenie nimi. Na dzielenie nas. Nie ma nic złego w miłości. Nie ma nic piękniejszego niż miłość. Nie ma ideologii, są ludzie. Różne ludzie. Czy nam się to podoba, czy nie. Mi akurat bardzo" - podkreśliła.

W komentarzach wywiązała się dyskusja. "Bardzo dziwi mnie fakt, iż w XXI i po tylu latach historii, gdzie my Polacy byliśmy prześladowani, poniżani, obrażani - teraz my robimy to samo. Płyniemy nienawiścią i zaściankowością, porażka!" - napisał jeden z fanów Dębskiej. "Święte słowa. Każdy ma prawo do miłości bez względu jaka orientację seksualną" - dodała druga osoba.