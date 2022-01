Kanye West ma nową partnerkę. Julia Fox zdradza szczegóły ich relacji

- Po spotkaniu z nim, kilka dni później, całe moje życiowe gó... było w pudłach i zniknęło. To było takie oczyszczające. To nie było tak, że tylko pakowałam swoje stare ubrania. To było tak, jakbym pakowała moje stare życie. Miałam wrażenie, że podjąłem bardzo świadomą decyzję, aby naprawdę odpuścić przeszłość.