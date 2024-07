Nie bez powodu ich nazwa to "bubble bath nail". Kolory, które dominują w tym trendzie, kojarzą się bowiem z płynami kąpielowymi dla dzieci, a nawet gumami balonowymi. Zalicza się do nich pastelowe odcienie różu, żółtego oraz beżu. Decydując się na tego typu stylizację, można także skusić się na mleczną biel, śmietankę, a nawet delikatną szarość.

W trend ten idealnie wpisują się także zdobienia w stylu glazed donut nails lub baby boomer. To ważne, aby w "kąpielowe paznokcie" były pomalowane na delikatne barwy, które nie będą "rzucały" się w oczy. Chodzi bowiem o to, by prezentować się skromnie i z klasą.