Zakazy w kolejnych gminach. Nawet 5 tys. zł grzywny

Dlaczego niektóre gminy wprowadzają takie ograniczenia? Wynika to z faktu, że mycie auta, podlewanie ogródka czy napełnianie basenu pobiera ogromne ilości wody. Jeśli kilkanaście osób robi to w tym samym momencie, dochodzi do obniżenia ciśnienia, co powoduje, że pozostali mieszkańcy mają problem z dostępem do wody.