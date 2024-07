Wystarczy położyć w basenie. Woda będzie przyjemnie ciepła

Baseny ogrodowe cieszą się niesłabnącą popularnością. Obecnie kupisz je nawet w markecie. W zależności od rozmiaru wydasz od 400 do nawet tysiąca złotych. To fantastyczna alternatywa dla klasycznego basenu, jednak nie jest ona pozbawiona wad.

Zanim woda zrobi się ciepła, minie od kilku do nawet kilkunastu godzin. Wiele osób decyduje się na zakup ogrzewacza do wody, jednak wiąże się to z dużym wydatkiem. Jest jednak jeszcze jeden, znacznie tańszy sposób.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Naciągnij na hula-hoop. Woda szybciej się nagrzeje

Zakup basenu to dopiero początek przygody. Najpierw trzeba go rozłożyć, napełnić wodą i czekać, aż się nagrzeje. Ten proces może zajmuje od kilkunastu do kilkudziesięciu godzin. Zdarza się, że trwa to nawet kilka dni.

Wiele osób decyduje się na zakup elektrycznego ogrzewacza do wody. Urządzenie kosztuje od 300 do nawet 500 złotych. Istnieje jednak alternatywna metoda, która jest znacznie tańsza. Potrzebujesz do tego tylko trzech rzeczy - hula-hoop, "makaronu" do nauki pływania i dużego, czarnego worka na śmieci.

Jak to zrobić? Makaron potnij na cztery równe części. Sięgnij po nóż i natnij je na jednym z boków tak, aby otworzyła się na nich głęboka szczelina. Umieść je na obręczy hula-hoop i przytwierdź je za pomocą taśmy. Weź do ręki worek, a następnie naciągnij go na obręcz najmocniej, jak potrafisz.

Tak przygotowany ogrzewacz umieść na środku basenu. Czarny worek "przyciągnie" promienie słoneczne, sprawiając, że woda znacznie szybciej się nagrzeje. Jeśli zależy ci na czasie, użyj kilku nagrzewaczy. Po kilku godzinach woda stanie się przyjemnie ciepła.

Jak oczyścić basen?

Woda w basenie wymaga regularnej wymiany. Z czasem pojawiają się na niej zabrudzenia, które powodują jej mętnienie. Jest jednak sposób, aby nieco ją oczyścić. I to bez ponownego napełniania basenu.

Jak oczyścić wodę w basenie? Zaopatrz się w czysty kwas askorbinowy. Kupisz go w każdej aptece. Na każdy litr sześcienny wody potrzebujesz 60 g kwasu. Dodaj go bezpośrednio do basenu i odczekaj chwilę. Po kilkunastu minutach zauważysz, że woda staje się krystalicznie czysta.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!