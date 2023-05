Kariera to nie wszystko. Dopiero w macierzyństwie odnalazły swoje prawdziwe powołanie

Są wykształcone, miały dobrze płatne prace, a jednak postanowiły w pełni oddać się wychowaniu dzieci. Co je skłoniło do podjęcia właśnie takiej decyzji i czy nie boją się, że za kilka lat mogą tego żałować? Zapytałam o to trzy kobiety, które zrozumiały, że macierzyństwo to dla nich prawdziwe powołanie.