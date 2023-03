Karina z "Chłopaków do wzięcia" jest nie do poznania. Tak wygląda po zabiegu

Karina Koch to jedna z głównych bohaterek serialu dokumentalnego "Chłopaki do wzięcia". Kobieta przeszła niedawno zabieg i pochwaliła się efektami w opublikowanym w sieci nagraniu. - Jestem mega zadowolona - wyznała.

Karina Koch jest jedną z najbardziej znanych bohaterek serialu "Chłopaki do wzięcia", emitowanego na antenie Polsat Play. Kobieta zgłosiła się do programu razem ze swoim bratem Stefanem. Obydwojgu ostatecznie udało się znaleźć miłość.

Karina przeszła przemianę. Chwali się nowym uśmiechem

Karina od dłuższego czasu chciała pozbyć się czarnego przebarwienia, które miała na jednym z przednich zębów. Bohaterka "Chłopaków do wzięcia" spełniła swoje marzenie i zdecydowała się na zabieg u stomatologa. Okazało się, że jest już po nim – efektami pochwaliła się w sieci.

- Jak wam się podoba mój nowy uśmiech? - spytała Karina i zademonstrowała przed kamerą nieskazitelny uśmiech. - Ząbek już zrobiony, jeszcze nie jest zacementowany. Wreszcie ja się mogę uśmiechać i się dobrze czuć. No masakra, jestem mega zadowolona - wyznała w nagraniu opublikowanym w serwisie YouTube.

Karina opowiedziała też o szczegółach zabiegu. Ujawniła, że na razie ma przyklejony tymczasowy ząb. Lekarz, kiedy dowiedział się, kim jest kobieta, zachęcił ją do takiego rozwiązania - dzięki temu będzie mogła pytać innych o opinie dotyczące koloru i kształtu. - Bo jakby on mi go zacementował, to już nie ma odwrotu - podkreśliła.

Karina i Stefan są skonfliktowani. Ucięli kontakt

Karina w ostatnim czasie zasłynęła z konfliktu, jaki toczy z narzeczoną swojego brata, Aldoną. Wcześniej mocno zżyte rodzeństwo już jakiś czas temu postanowiło ograniczyć ze sobą kontakt z powodu nieporozumień między Kariną a Aldoną. Wydawało się jednak, że sytuację udało się załagodzić. Niestety nie na długo.

Bohaterka "Chłopaków do wzięcia" zaskoczyła fanów niedawno na swoim facebookowym profilu. Postanowiła uciąć kontakt z bratem. "Właśnie zablokowałam Stefka na FB i Whatsapp. Jest mi mega przykro, ale musiałam to zrobić" - napisała. Jak ujawniła, pod jej domem miało dochodzić do wielu kłótni pomiędzy nią a Aldoną i Stefanem. Zaprzeczyła temu Aldona, która podkreśla, że Karina chce rozbić jej związek.

