Karina z "Chłopaków do wzięcia" pokazała zdjęcie z chłopakiem. Fani są przerażeni

Ostatnio Karina opublikowała kolejne zdjęcie, do którego pozuje ze swoim ukochanym. Tym razem para postanowiła wybrać się na basen. Obydwoje pozują w strojach kąpielowych, a mężczyzna delikatnie obejmuje bohaterkę "Chłopaków do wzięcia". "My po pływaniu. A jak Wam dzionek zleciał?" (pis. oryg.) - spytała w dołączonym do fotografii opisie.