Karnawał w duchu DIY. Jak stworzyć niezwykłe kreacje nie wydając fortuny?

Karnawał to dla niektórych okazja do spotkań z przyjaciółmi i wspólnego biesiadowania, dla innych czas radości z przebieranek, jeszcze innych pociągają eleganckie bale i uroczystości. Niezależnie od tego, jak zdecydujesz się go spędzić, nie musisz wydawać fortuny na drogie kostiumy, by i tak wyróżnić się z tłumu. Wystarczy odrobina kreatywności, iskra inspiracji i kilka prostych trików, aby stworzyć zapierającą dech w piersiach kreację DIY.