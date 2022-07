Karol Strasburger nie może przejść na emeryturę. Powód jest poważny

Prowadzący "Familiadę" przyznał, że postarał się o odłożenie pewnej kwoty "na czarną godzinę". "Jeżeli chodzi o leczenie, to płacę sam za wszystko, prywatnie, na tyle, ile mnie stać. Po prostu zadbałem właśnie o to, aby odłożyć też jakieś pieniądze nie tylko na przyjemności, ale na "czarną godzinę", czy jako choć częściowe zabezpieczenie na wypadek np. utraty zdrowia mojego czy bliskich, a co za tym idzie naturalnego, często chwilowego wyłączenia z pracy zawodowej" - mówił.