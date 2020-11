Karol Strasburger zdobył się na seksistowską uwagę. Powiedział, że kobiety nie powinny palić

Seksizm to też lekceważące, kpiące uwagi, pogardliwe, sugerujące, że kobieta jest niżej w hierarchii, że nie powinna czegoś robić, że jej nie wypada. To też ocena ze względu na płeć, wygląd.

W jednym z ostatnich odcinków popularnego programu padło pytanie, czego nie powinna robić kobieta w ciąży. Jeden z uczestników odpowiedział, że palić. Na co Karol Strasburger odparł: "dodam, że kobiety w ogóle nie powinny palić". A przecież one same decydują o sobie, swoich pasjach, ścieżce zawodowej, nałogach również.