Internauci komentują buty Sandry Kubickiej: "Widać, że sprawiają ból". Modelka szybko zareagowała

Mimo wszystko użytkownicy Instagrama nie pozostawili suchej nitki na butach Sandry Kubickiej. "W elegancki sposób dajemy do zrozumienia, że buty są tragiczne" – czytamy. Niektórzy słusznie jednak zauważyli, że choć cieszyliśmy się ostatnio z kilku cieplejszych dni wiosny, to mimo wszystko takie obuwie nie jest odpowiednie do obecnej pory roku. "W taka pogodę w klapkach?" – pytali zszokowani.