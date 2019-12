WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Gwiazdy + 2 karolina fereinstein-kraśkopiotr kraśko oprac. Magdalena Kowalska-Kotwica 16-12-2019 (08:39) Karolina Ferenstein-Kraśko narzeka na nadmiar obowiązków. "A gdzie jest tato?" Milion obowiązków i jeszcze przedświąteczna gorączka. Wszystkie mamy wiedzą, że w wirze przygotowań do Bożego Narodzenia bywa trudno. Szczególnie, gdy nie ma się nikogo do pomocy. I tu pojawiło się pytanie: "a gdzie jest tata?". Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Karolina Ferenstein-Kraśko (ONS.pl) Karolina Ferenstein-Kraśko zamieściła na Instagramie post o tym, jak wygląda ostatnio jej codzienność. Dzieci państwa Kraśków napisały w tym roku wyjątkowo długie listy do świętego Mikołaja. Ich mama ma prośby, które jak pisze, mógłby spełnić tylko święty. Karolina Ferenstein-Kraśko pisze list do świętego Mikołaja "W moim liście do Mikołaja poprosiłabym o czas i siłę na godzenie wszystkich moich obowiązków! Troje dzieci i ich pasje, moja praca i powrót na parkury wymagają od mnie wyjątkowej dbałości o zdrowie" – pisze Karolina Ferenstein-Kraśko.

Jeden z fanów, wyraźnie zatroskany formą Karoliny Ferenstein-Kraśko, postanowił sprawdzić, dlaczego celebrytka nie ma nikogo do pomocy: "Mama ma tyle obowiązków, nasuwa się pytanie – a gdzie jest tato?" – napisał Miro. Karolina Ferestein-Kraśko nie pozostawiła pytania bez odpowiedzi. "Tata ma również mnóstwo (obowiązków – przyp. Red.) … Pracując w mediach nie jesteś panem swojego czasu, niestety. Wspaniale odrabia z dziećmi lekcje, robi zakupy ... i sprząta. Każdy u nas ma obowiązki, w których czuje się najlepiej – wyjaśniła. Piotr Kraśko i Karolina Ferestein-Kraśko – związek Celebrycka para poznała się w 2001 roku w Gałkowie. Tam odbył się w 2008 roku ich ślub, tuż po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie zamieszkali razem kilka miesięcy po narodzinach pierwszego dziecka. Teraz Piotr Kraśko i Karolina Ferenstein-Kraśko wychowują dwóch synów i córkę, niedawno obchodzili 10. rocznicę ślubu. "Widzę, że się dziwisz, że tak szybko to minęło, ale to już 10 lat. Dziękuję. Jesteś najwspanialsza" – napisał w opisie zdjęcia na Instagramie.