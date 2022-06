Karolina Korwin Piotrowska broni Julii Pankiewicz. "W jakim kraju my żyjemy?"

"Od kilkudziesięciu godzin zbiera w sieci, głównie na Twitterze, totalny, gremialny, od wszystkich płci, ludzi z różnych polityczno–wyznaniowych baniek, hejt za wygląd. Nie za brak umiejętności zawodowych. (...) Lekarka, psychiatrka, zbiera w XXI wieku w sieci totalny hejt za wygląd. Gdzie są feministki? Działaczki body positive? Czy ktoś wyjdzie ze swojej bańki i pomoże? Czy ktoś stanie w jej obronie na poważnie? W jakim kraju my żyjemy? Kim jesteśmy? To jedno zdjęcie pokazało, z jaką dyskryminacją na co dzień mierzą się kobiety w Polsce" – podkreśliła dziennikarka.