"Cała ta sprawa jest obrzydliwa". Aktywistka nie zostawia suchej nitki na Kai Godek

– Nie potrafię sobie wyobrazić, że można, uciekając z kraju ogarniętego wojną, prawdopodobnie widząc naprawdę dramatyczne sceny, przyjechać do Polski i w pierwszej kolejności dowiadywać się, że jeżeli chce się usunąć ciążę, to można trafić do więzienia. Tym bardziej, że Ukrainki przyjeżdżają przecież z kraju, w którym aborcja jest legalna do 28. tygodnia. Myślę, że dla takich kobiet to może być naprawdę duży szok. Nie wspominając już o tym, że sytuacja, w której nie ma się środków do życia ani dachu nad głową, nie jest taką, w której większość kobiet chciałaby zdecydować się na urodzenie dziecka – dodaje działaczka.