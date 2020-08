Karolina Korwin Piotrowska ostro o pensji dla Agaty Dudy. Dziennikarka nie przebiera w słowach

Karolina Korwin Piotrowska odniosła się na Instagramie do kontrowersyjnej ustawy, według której pierwsza dama ma zarabiać ok. 18 tys. zł miesięcznie. Jej komentarz jest ironiczny i bardzo wymowny. Co napisała?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Karolina Korwin Piotrowska komentuje na Instagramie pensje dla Agaty Dudy (ONS.pl)