Karolina Korwin Piotrowska pokazała zdjęcie kartki. "Nasz blok to nie agencja towarzyska"

Karolina Korwin Piotrowska postanowiła opublikować na Instagramie wiadomość, którą anonimowa kobieta dostała od swoich sąsiadek z bloku. Jej treść zakrawa o seksizm. Dziennikarka skomentowała to w charakterystyczny dla siebie sposób. Co napisała?

"Do sąsiadki spod 12: Nasz blok to nie agencja towarzyska! Każda z nas ubiera się skromnie i pani też powinna. Tu mieszkają dzieci!" - piszą sąsiadki anonimowej kobiety. "Pani nie ma męża, ale my mamy. Nie chcemy, żeby się za panią oglądali. Jak to o Pani świadczy?!" - pytają wzburzone. Co na to Korwin Piotrowska?