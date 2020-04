Karolina Korwin Piotrowska pokazała gazetę z Grecji. "To jest dobry pomysł"

Dziennikarka na swoich profilach w mediach społecznościowych porusza wiele problemów. Teraz najczęściej publikuje doniesienia ze świata na temat koronowirusa. W jednym ze swoich postów pokazała grecką gazetę, do której dołączona była maseczka jednorazowa.

Aktywistka uznała, że to świetny pomysł, który mógłby rozwiązać problem dostępności środków bezpieczeństwa. "Kto u nas?" – zapytała.

Maseczki czy rękawiczki to aktualnie produkty pierwszej potrzeby. Trzeba jednak pamiętać, że tylko prawidłowe noszenie ich może zapewnić nam bezpieczeństwo. Medycy wyjaśniają, w jaki sposób należy zdejmować rękawiczki, tak aby uniknąć zakażenia. Podobnie jest z maskami. Ważne jest, aby ich nie dotykać, jeśli mamy je na twarzy. Chronić mogą nas tylko wtedy, gdy szczelnie przylegają do ust i nosa. Pamiętajmy również, że zużyte materiały musimy wrzucać do kosza. Tak, aby nie narażać osób sprzątających i utylizujących odpady na kontakt z wirusem.