Ewelina Miszczuk 29-12-2019 (14:17) Karolina Korwin Piotrowska pokazała zdjęcie, które trzeba zobaczyć. "Można razem" Karolina Korwin Piotrowska jest znana ze swojego zaangażowania w walkę o ochronę środowiska. Ostatnio odniosła się do słów arcybiskupa Marka Jędraszewskiego o "ekologizmie". Teraz udostępniła wymowne zdjęcie. Karolina Korwin Piotrowska często angażuje się w kwestie związane z ekologią (ONS.pl) Ostatnio w wywiadzie dla Telewizji Republika abp Marek Jędraszewski stwierdził, że "ekologizm" to zjawisko bardzo niebezpieczne. "Aktywistka Greta Thunberg staje się wyrocznią dla wszystkich sił politycznych, społecznych. To jest sprzeczne z tym wszystkim, co jest zapisane w Biblii" – powiedział. Jego słowa odbiły się głośnym echem w mediach. Były krytykowane przez polityków i dziennikarzy. Odniosła się do nich między innymi Karolina Korwin Piotrowska w swoim felietonie. Karolina Korwin Piotrowska o słowach abp Jędraszewskiego Wspomina w nim, że papież Franciszek ma zamiar wprowadzić "grzech ekologiczny". Dziennikarka cytuje ojca świętego: "Myślimy o tym, by wprowadzić do Katechizmu Kościoła Katolickiego grzech ekologiczny, grzech przeciwko wspólnemu domowi". Podkreśla, że według papieża Franciszka przestępstwa przeciwko naturze są "zbrodniami przeciwko pokojowi". Jednak na tym nie poprzestała. Udostępniła na swoim profilu na Instagramie wspólne zdjęcie Grety Thunberg i papieża Franciszak, na którym widać, jak ojciec święty ściska dłoń aktywistki. "Można razem" – napisała pod fotografią. "Trzeba razem", "Tylko razem" – komentowali jej fani. "Czemu tak nie może być w Polsce?" – zapytał jeden z internautów. "Franciszek jest genialny" – dodał inny.