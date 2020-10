Karolina Korwin Piotrowska upomniała Martynę Wojciechowską. Chodziło o ostatni wpis podróżniczki

Dziennikarka należy do tego grona osób, które nie boi się zabierać głosu w najważniejszych sprawach. Nie ma oporów również przed krytykowaniem szkodliwych zachować lub hipokryzji, zwłaszcza jeśli krzywdzące wzorce reprezentują rządzący czy celebryci.

Karolina Korwin Piotrowska wytyka wpadkę Martynie Wojciechowskiej

Tym razem Karolina Korwin Piotrowska na swoim profilu na Instagramie udostępniła screen postu Martyny Wojciechowskiej, w którym podróżniczka zachęcała do zwiedzania lokalnego, będąc w Portugalii. "Wcale nie trzeba jechać na kraniec świata, żeby było pięknie" – zachwalała Martyna Wojciechowska, a swój post opatrzyła hashtagiem #zwiedzajlokalnie. Nie trzeba mówić, że "zachęta" podróżniczki nie została zbyt dobrze i entuzjastycznie przyjęta.

To nie pierwsza wpadka w mediach społecznościowych Martyny Wojciechowskiej. Jakiś czas temu prezenterka z okazji Dnia Chłopaka złożyła swojemu narzeczonemu życzenia. Wpis opatrzyła wspólną fotografią z samochodu, na którym Przemysław Kossakowski nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa na miejscu kierowcy. To również nie uszło uwadze internautów i w komentarzach zaczęli zwracać uwagę na złamanie przepisu ruchu drogowego przez nieuważnego kierowcę. Mężczyzna co prawda zreflektował się i kilka dni później z pokładu samolotu żartował, że posłusznie zapiął pasy.