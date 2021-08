Karolina Pisarek znów zakochana. Jej nowy chłopak "nie jest związany z show-biznesem"

Na początku 2020 roku Karolina Pisarek poinformowała, że jest w związku z 39-letnim kierowcą rajdowym Jaimem Camarą. Gwiazda zamieszkała z ukochanym w Miami. Niestety, także ten związek nie przetrwał próby czasu. Modelka tak komentowała rozstanie: - Ten związek był piękny. To, co pojawiło się w newsach, to była prawda. Ja mu dalej życzę jak najlepiej. On chce dalej być w Miami, a ja chce się spełniać. On już się spełnił. Ja jestem żywiołem. Muszę i chcę pracować. To była taka dojrzała decyzja między nami. Życie - stwierdziła celebrytka w jednym z wywiadów.