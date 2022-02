Karolina Pisarek ma poważne problemy zdrowotne. "Byłam na mocnych lekach"

– Tyłam i szczerze mówiąc, to było przykre przeżycie, bo doszło do głodówek. Nie wiedziałam, co się dzieje. Spędzałam sześć godzin na siłowni, codziennie. Byłam coraz większa i większa. Płakałam już na tej siłowni, bo tyle tam siedzę, tyle ćwiczę, nic nie jem, a dalej tyję. Wiedziałam, że coś jest nie tak. Zrobiłam jedno badanie – zdrowa, drugie – zdrowa, trzecie – zdrowa. Nie! Ja wiem, że coś jest nie tak – pomyślałam. Dopiero za czwartym czy piątym razem badania wykryły, co mi jest – opowiedziała Karolina Pisarek w jednym z programów TV.