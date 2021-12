Karolina Pisarek nie podpisze intercyzy. "Związek ma łączyć, a nie rozdzielać"

- Doszliśmy do wniosku, że nie. Bo związek ma łączyć, a nie rozdzielać. Roger sam wyszedł z inicjatywą, że nie. To jest indywidualna sprawa. Ja też się zastanawiam. To jest ciężki orzech do zgryzienia, to jest temat tabu, ludzie nie lubią o tym mówić, ale na szczęście my mamy już tę rozmowę za sobą - wyjawiła w wywiadzie dla portalu.