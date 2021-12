Małżeństwo Hanny i Piotra Polk trwało siedem lat. W mediach aż huczało, że zostawił ją dla innej

To miała być miłość na całe życie. Hanna i Piotr Polkowie poznali się w dość młodym wieku i szybko zakochali. Po siedmiu latach on podjął decyzję o rozstaniu, a w mediach nie brakowało plotek, że zostawił ją dla innej. Niektórzy jednak do dziś twierdzą, że było zupełnie inaczej.