Karolina Pisarek pozuje w "podziurawionym" dresie. Hit czy kit?

Uwielbia efektowne kreacje, ale jeszcze częściej pokazuje się w casualowych duetach jeansów i skórzanej kurtki czy kompletach dresowych . W końcu na co dzień liczy się przede wszystkim wygoda.

Karolina Pisarek postawiła na czekoladowy komplet dresowy . Modny kolor to jedno, ale model zwraca uwagę za sprawą powycinanych dziurek , dzięki którym prezentuje się naprawdę oryginalnie. Nie ma tu mowy o niechlujstwie, które można by porównać ze zniszczonymi butami Balenciagi. Nieco oversizowy zestaw składa się z bluzy z kapturem oraz klasycznych spodni dresowych . Komfort w czystej postaci.

Modelka włożyła pod spód biały crop top i dodatkowo uzupełniła look jasną czapką z daszkiem oraz sneakersami pod kolor . Każdy element został perfekcyjnie dobrany.

Komplet dresowy to must have w szafie