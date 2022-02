Karolina z "Projektu Lady" prosiła o pomoc finansową. Później pytała o zabieg upiększający

Karolina Plachimowicz chce poprawić urodę

Internautów oburzył fakt, że jeszcze niedawno prosiła o pomoc na podstawowe potrzeby życiowe, a teraz planuje kolejną operację plastyczną. Kobieta powiększyła już bowiem usta, biust i przeszła korektę nosa. Potem Plachimowicz zdecydowała się na publikację screenshota wiadomości, którą otrzymała od obserwatorki. "To już nie jesteś w trudniej sytuacji i można szaleć? Wyciągasz kasę od obcych ludzi i bierzesz ich na litość, a później za ich pieniądze sobie dogadzasz" – napisała kobieta. "A co cię to obchodzi? Żal dupę ściska, że człowiek chce o siebie dbać. Jesteś żałosna i tyle" – odpowiedziała jej Karolina Plachimowicz.