Marta Manowska prosi o pomoc dla bliskiej osoby. Jej wpis chwyta za serce

Marta Manowska prosi swoich obserwatorów o pomoc

Chłopiec, którego losem żywo przejęła się prezenterka TVP, musi wrócić do kliniki w Niemczech, gdzie przeszedł już operację usunięcia ogniskowego padaczki. Teraz konieczne jest przeprowadzenie specjalistycznego badania, by sprawdzić, czy choroba może wrócić. Na instagramowym profilu Manowskiej można znaleźć link do zbiórki dla chłopca.