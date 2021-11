Natasza Urbańska powraca: "Tworzę i myślę niezależnie"

Kiedyś to był korytarz do sławy, to był też taki etap w moim życiu. Pracowałam na siebie, biorąc udział w ważnych dla mnie projektach, rozwijałam się z jasno określonych celem. To na szczęście się nie zmieniło, jednak perspektywa jest już zupełnie inna. Są rzeczy ważniejsze, takie jak czas spędzony z córką, wspólne czytanie, odrabianie lekcji czy po prostu siedzenie i oglądanie naszego ulubionego serialu, czy krótkie ucieczki z mężem gdzieś za granicę, by posiedzieć we dwoje i popatrzeć sobie w oczy. Zbyt często zapominamy o tym, żeby sobie poświęcać czas, a czas , jak wiemy, nie zatrzyma się, nie poczeka na nas, więc chcę łapać te chwile.