Kasia Cichopek do Marcina Hakiela: "Dzięki, mężusiu". Zdradziła, jaki jest podział obowiązków w ich związku

Kasia Chichopek o Marcinie Hakielu

O miłości zapewniają często na swoich profilach w mediach społecznościowych. W jednym z ostatnich wpisów aktorka wymieniła, za co ceni i za co dziękuje swojemu mężowi. "Marcin zawsze wspiera mnie w mojej pracy i jest cichym bohaterem wielu moich projektów, którymi zajmuje się od strony biurowej, logistycznej, księgowej, prawnej i mogłabym jeszcze długo wymieniać. Ja mam głowę w chmurach, a Marcin twardo stąpa po ziemi. Śmiejemy się, że ja jestem dyrektorem kreatywnym naszej rodziny, a on dyrektorem wykonawczym. Dzięki, mężusiu" – napisała aktorka.