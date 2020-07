Sukienka na lato. Kasia Cichopek w sukience zaprojektowanej przez inną polską gwiazdę

Kasia Cichopek, która w swojej szafie ma już dziesiątki stylowych sukienek, cały czas prezentuje na sobie nowe modele. To już kolejne zdjęcie na Instagramie, na którym możemy podziwiać jej dobry gust i umiejętność dobrania kreacji do urody i sylwetki. Gwiazda w sukience projektu Anny Wendzikowskiej wygląda naprawdę pięknie.

Sukienki Kasi Cichopek - gdzie kupuje ubrania?

Najnowsza sukienka na lato aktorki pochodzi natomiast ze sklepu Loriini, którego właścicielką jest prezenterka związana ze stacją TVN, Anna Wendzikowska. Co ciekawe, Kasia ma już jedną kreację tej marki. Jednak, kiedy wrzuciła w niej zdjęcie kilka tygodni temu, fani swoją uwagę skupili na stylowym stojaku na kwiaty.

Tym razem to jednak sama kreacja wzbudziła zachwyt. Niebieska sukienka na lato marki Loriini to naprawdę interesujący projekt, który pięknie podkreśla figurę Kasi, eksponując jej szczupłą talię. Kreacja ma dłuższy tył i krótszy przód, dzięki czemu odsłania również zgrabne łydki aktorki. Na niebieskim materiale nadrukowane są białe koniczyny, dekolt jest wycięty w literę V, a rękawy rozkloszowane. Ta sukienka na lato kosztuje 500 zł. Kasia dobrała do niej klasyczne sandały na szpilce oraz duże okulary.