Kasia Cichopek pokazała jak mieszka. Internauci ją skrytykowali

Kasia Cichopek cieszy się ogromnym zainteresowaniem mediów. Wszystko to za sprawą dołączenia do obsady prowadzących poranny program "Pytanie na śniadanie" i powrotu do TVP. Prawdziwe zamieszanie wywołała informacją o rozstaniu z Marcinem Hakielem, z którym była związana przez 17 lat. Od tamtej pory portale codziennie rozpisują się o życiu każdego z małżonków.