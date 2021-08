Kasia Cichopek pokazała "warszawski Hong Kong". Fani ją skrytykowali

"Z czego jest Pani dumna?"

Choć aktorka nie miała pewnie niczego złego na myśli, post zebrał same negatywne opinie. W komentarzach pojawiły się zarzuty, że "nie ma być z czego dumnym", a to, co pokazuje Kasia, jest "złym przykładem rozwoju miasta". Do niektórych opinii Cichopek postanowiła się odwołać.