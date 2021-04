Kasia Cichopek prezentuje długie nogi w kostiumie kąpielowym. Followersi zarzucają jej oszustwo

Kasia Cichopek nie może ostatnio narzekać na nudę w pracy. Gwiazda nie tylko gra w "M jak miłość", ale też świetnie radzi sobie jako prowadząca "Pytania na śniadanie". Widzowie pokochali ją za naturalność i dystans do siebie.

Rajskie wakacje

"Czy to Photoshop?"

Prezenterka pozuje wraz z mężem na tle piaszczystej plaży i turkusowej wody. Internauci w mig wychwycili jeden szczegół. Aktorka ma na zdjęciu niewiarygodnie długie nogi. Nie jest tajemnicą, że Kasia Cichopek należy do bardzo filigranowych kobiet. Celebrytka ma tylko 158 cm wzrostu.

Niektórzy obserwujący zaczęli się więc zastanawiać, czy gwiazda nie pokusiła się o użycie programu do obróbki zdjęć, by nieco się "wydłużyć". Z takich sztuczek znane są przecież inne influencerki, między innymi Małgorzata Rozenek czy Natalia Siwiec:

"Wow, to jakaś specjalna apka? Mam tylko 1,60 więc też muszę się trochę wydłużyć" - pisze jedna fanka pod zdjęciem.

"Jesteś osobą niską, a tu takie nogi! I po co? Pokaż co piękne - naturalne, a nie przerobione".

