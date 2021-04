Kasia Dziurska w odważnej pozie. "Ale rozciągnięta"

Szpagat na Dominikanie

"Tak sobie siedzę i myślę nad powrotem do Polski, który niestety już za kilka dni.. jak tam sytuacja? Mamy wracać?" - podpisała swoje zdjęcie trenerka.

Fani Dziurskiej z jednej strony komplementują jej gibkość i sylwetkę, a z drugiej narzekają na pogodę w Polsce. "Zostańcie tam jak najdłużej. Zimno tu jak pieron", "Gdybym mogła sobie pozwolić, tobym nie wracała" - brzmią niektóre z komentarzy pod najnowszym wpisem trenerki. Nie zabrakło także osób, które wypomniały gwieździe, że może przywieźć do kraju nową mutację koronawirusa...

