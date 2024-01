Kasia Golec wyjechała z córkami. Za granicę pojechała bez męża

O żonie Łukasza jest głośno od początku Golec uOrkiestra. Edyta Golec jest nie tylko altowiolistką, ale także wokalistką zespołu. Katarzyna, partnerka Pawła, do tej pory raczej unikała blasku fleszy. Ostatnio jednak żona muzyka coraz częściej udziela się w mediach społecznościowych. Okazuje się, że niedawno wraz z córkami odwiedziła Londyn i chociaż w stolicy Anglii spędziły zaledwie trzy dni, to były one niezwykle intensywne.