Katarzyna Golec pęka z dumy. W końcu się przyznała, czym się zajmuje

Żona Pawła Golca szczegółowo wypunktowała to, co w 2023 udało jej się zrealizować. Niektórzy mogą być zaskoczeni, że Katarzyna postanowiła w pewnym sensie wrócić do zawodu, jednak nie jako aktorka, ale jako reżyserka, scenarzystka i organizatorka spektakli, koncertów i innych tego typu widowisk.