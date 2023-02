Kasia Sawczuk w modnym looku z szarą marynarką. Jeden element jest nietypowy

Kim jest Katarzyna Sawczuk?

Katarzyna Sawczuk zaczynała w programie "Od przedszkola do Opola", a następnie - jako nastolatka - pojawiła się w "Mam talent". Potem zajęła drugie miejsce w czwartej edycji "The Voice of Poland", a w międzyczasie przez wiele lat występowała w musicalach warszawskiego teatru Roma. Na małym ekranie zadebiutowała ponad 10 lat temu w serialu "Hotel 52". Popularność zyskała dzięki produkcjom: "Skazana", "Barwy szczęścia" i "Pierwsza miłość". Debiut na dużym ekranie zaliczyła w filmie "Miasto 44". Występowała także w show "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Media sporo się o niej rozpisywały w związku z jej relacjami z takimi aktorami, jak: Antoni Królikowski, Maciej Musiał czy Nikodem Rozbicki.