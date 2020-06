Kasia Smutniak i Domenico Procacci o swojej miłości. Historia jak z filmu

Oczywiście poznali się na planie filmu. On był nią oczarowany, ona pomyślała o nim "dziwak". Ich drogi nie połączyły się od razu. Para najpierw próbowała przyjaźni, a potem po ciężkich próbach odkryli, że to miłość. W wywiadzie dla "Vogue Polska" opowiedzieli o swoich początkach, o tym, jak teraz wygląda ich życie.

Kasia Smutniak i Domenico Procacci opowiedzieli o swoim związku

Kasia Smutniak była przy swoim ukochanym w tych dobrych i złych chwilach. Obojgu ciężko mówić o wypadku Domenico Procacci, który spadł z deski kitsurfingowej. To aktorka wezwała wtedy pomoc, towarzyszyła mu w szpitalu i tak trwają razem do dziś, chociaż próbują rozdzielić ich życie zawodowe.

W wywiadzie przyznała, że jej mąż próbował się dla niej nauczyć polskiego, niestety bezskutecznie, dlatego w ich domu dominuje język włoski. I chociaż są razem od 9 lat, to aktorkę nadal rozprasza widok jej ukochanego na planie filmowym. Często prosi go, by się nie pojawiał, kiedy ona ma grać. Prośbę spełnia z różnymi skutkami.