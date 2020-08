Kasia Smutniak pozowała z książką. Aktorka nie wstydzi się swojej choroby

"Wzrastać oznacza akceptować wszystko, co przynosi nam życie. Piękne rzeczy, rzeczy, które przychodzą łatwo i nigdy nie powinny być brane za pewnik... Ale przede wszystkim trudne chwile, które wystawiają nas na próbę, aby nie stracić sensu tych szczęśliwych chwil. Zasadniczo wszystko. Gdy dorastałam, nauczyłam się, że akceptacja nie wystarczy. Musimy kochać nasze wady. Przez ostatnie 6 lat nauczyłam się akceptować i kochać siebie za to, kim jestem. Tak, to była podróż, to nie była natychmiastowa zmiana... I dopiero teraz czuję się gotowa podzielić się z wami tą myślą. Jakiś czas temu przeczytałam taki cytat: 'Daj się kochać za swoje wady, jakość jest kochana przez wszystkich' i postanowiłam za tym iść" – tak brzmiał jeden z opisów w mediach społecznościowych aktorki pod zdjęciami, na których było widać przebarwienia spowodowane chorobą.