Kasia Tusk dla WOŚP. Na aukcję wystawia spotkanie i spacer po Sopocie

Kasia Tusk, jak co roku, gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W 2019 r. przekazała swoją suknię ślubną. Tym razem proponuje dwudniowy pobyt w Trójmieście: noclegi w świetnym hotelu, kolację dla dwojga oraz największą atrakcję: spacer po Sopocie ze zwycięzcą aukcji i psem Portosem.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 28 lat. Poparcie dla charytatywnej akcji organizowanej przez Jurka Owsiaka nie słabnie. Gwiazdy, politycy, artyści, sportowcy przekazują na aukcje najróżniejsze rzeczy. Ogromną popularnością cieszą się spotkania z celebrytami. To nie lada gratka spędzić dzień, pójść na kolację czy mecz ze swoim idolem. Zwłaszcza, jeśli na co dzień bardzo strzeże on swojej prywatności.