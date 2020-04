Kasia Tusk. Fani oskarżają ją o poprawianie urody

Kasia Tusk przez wiele Polek uznawana jest za prawdziwą ikonę stylu. Fanki cenią ją przede wszystkim za naturalność i zamiłowanie do prostoty. Blogerka od lat wierna jest minimalizmowi i nie podąża ślepo za aktualnie panującymi trendami, stawiając na ponadczasową klasykę. Jednak jak każda influencerka i ona musi liczyć się z krytyką, o którą w internecie nie trudno.

To jednak nie był jedyny zarzut, z którym przyszło jej się zmierzyć. "Jak dla mnie to nos był robiony, usta ma, jakie miała" – stwierdziła kolejna z internautek, ponownie spotykając się z krytyką ze strony fanów Tusk. "Czy aktualnie każda osoba, która ma zgrabny nos i pełne usta musi być posądzona o nienaturalność? W jakim my świecie żyjemy" – ucięła jedna z nich.