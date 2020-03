Kasia Tusk odmieniła swój salon na wiosnę. Proste patenty na ożywienie wnętrza

Wiosna zbliża się do nas wielkimi krokami. Widać to nie tylko w modzie, ale również we wnętrzach. Kasia Tusk pokazała, jak ożywiła swój salon na wiosnę za pomocą prostych dodatków.

Kasia Tusk pokazała swój salon (PAP)

Znakiem rozpoznawczym Kasi Tusk stał się już minimalistyczny styl i jasne kolory. Blogerka bardzo ceni sobie naturalne surowce i otwarte przestrzenie. Gdy pokazuje zdjęcia ze swojego mieszkania, nie znajdziemy tam kiczowatych bibelotów lub nieprzemyślanych dodatków.

Kasia Tusk pokazała swój salon Jej styl pokochali internauci. Tusk stała się inspiracją dla swoich obserwatorów nie tylko w kwestii mody, ale też dekoracji wnętrz. Tym razem pokazała, jak za pomocą prostych dodatków odmienić nasze salony na wiosnę. Wystarczy kilka kolorowych poduszek, które ożywią pomieszczenie, ale również nadadzą mu przytulnego charakteru. Świeże kwiaty to także doskonały patent na odmianę wnętrza. Wyglądają pięknie, a ich zapach wypełnia cały pokój.

Te patenty sprawdzą się nie tylko w salonie, ale również w sypialni. Dorota Szelągowska, która jest jedną z najbardziej znanych polskich dekoratorek wnętrz, zachęca, by na wiosnę bawić się nie tylko kolorami, ale też wzorami czy fakturami. Kilka prostych dodatków potrafią zupełnie odczarować całe mieszkanie.

