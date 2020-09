Kasia Tusk planuje remont mieszkania. Internautki są zachwycone jej stylem

Biel, beże, czerń i złoto – to kolory, które nigdy nie wychodzą z mody, o czym doskonale wie Kasia Tusk. Można pokusić się o stwierdzenie, że to "znaki" rozpoznawcze blogerki. Właścicielka marki odzieżowej sięga po nie nie tylko w swoich stylizacjach, ale również w wystroju wnętrz.

Kasia Tusk pokazała mieszkanie

Kasia Tusk już niejednokrotnie pokazywała fotografie, które zdradzały, jak urządziła swoje mieszkanie w Sopocie. Za każdym razem te "smaczki" bardzo przypadały do gustu obserwatorom blogerki, a w komentarzach pojawiało się wiele pytań, gdzie można dostać poszczególne meble.

W ostatnim ze swoich postów Kasia Tusk wspomniała o remoncie kuchni. Chciałaby, by ta była większa i już szuka inspiracji, które pomogą jej zaprojektować tę rewolucję. "Nie wiem, co bardziej mnie pobudza do działania: kostka dobrej gorzkiej czekolady, łyk kawy z mlekiem czy wizja większej kuchni. Jedno jest pewne, planowanie tego ostatniego zajmie dużo czasu" – żartowała.